GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Marsilya mesaisi sürüyor!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup lider olan Galatasaray, 5. maçında Marsilya'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı.
Galatasaray, Marsilya maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
📸 Galatasarayımız, Marsilya maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti. 💪 #GSvOM #UEL pic.twitter.com/FfGMo8sOgr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 23, 2021
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