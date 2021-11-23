23 Kasım 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Burak Elmas ve TFF bir araya geliyor

Elmas ve TFF bir araya geliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan hakem kararları nedeniyle bugün saat 15.00'te TFF ile görüşecek.

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