28 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Kılınç Yeni Malatyaspor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

G.Saray’dan penaltı itirazı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçın 35. dakikadasında penaltı bekledi. Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar, Emre Kılınç'a müdahalede bulundu ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan devam dedi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçının 35. dakikasında penaltı bekledi.

Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar, Galatasaraylı Emre Kılınç'a saha içinde müdahale etti ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan devam kararı aldı.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yeni Malatyaspor - Galatasaray | CANLI Yeni Malatyaspor - Galatasaray | CANLI
Toroğlu’dan ilk yarı yorumu! G.Saray hiçbir şey oynamıyor Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "G.Saray hiçbir şey oynamıyor"
Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az! Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör