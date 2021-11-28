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GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak: Mustafa Cengiz'e ne kadar teşekkür etsek az!

Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, 71 yaşında vefat eden Mustafa Cengiz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Hepimizin başı sağ olsun. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı hakkında açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Albayrak, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık. Çok mücadele etti. Maalesef başkanımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bütün sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Çok üzgünüm. Galatasaray için ilk beyin ameliyatından çıkar çıkmaz Galatasaray'ı sormuştu. O kadar Galatasaray aşığıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cengiz'in hastalığıyla ilgili olarak da konuşan Albayrak şunları kaydetti:

"Her gün hastanedeydik yanındaydık. Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu. Hatta en son 'Abdurrahim, iyi ki; Galatasaray'ın borçlarını TL'ye çevirmişiz. Galatasaray'ı çok büyük bir yükten kurtarmışız. Ne mutlu bize' dedi. Hakikaten sevgili başkanım ne mutlu bize. Galatasaray'ı hakikaten çok büyük bir külfetten, döviz kurundan kurtardık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır."

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti!

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