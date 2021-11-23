23 Kasım 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray-Marsilya maçını Tobias Stieler yönetecek

G.Saray-Marsilya maçının hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Galatasaray - Marsilya maçı hakemi belli oldu. Mücadeleyi Tobias Stieler yönetecek.

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