GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Berkan Kutlu'ya kanca! Resmi teklif iletildi

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Son olarak 23 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro'luk bir resmi teklifin geldiği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Marsilya ile oynanan Avrupa Ligi maçını birçok scout Nef Stadı'nda canlı olarak seyretmişti. 5 büyük ligden kulüplerin mercek altına aldığı isimler arasında bulunan Berkan Kutlu için Galatasaray'a resmi teklifin ulaştığı belirtiliyor.

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'a 10 milyon Euro'luk teklif ulaştı. Kulübe yakın kaynaklar gelişmeyi doğrularken, kulüp hakkında bilgi verilmedi. Galatasaray yönetiminin şu anda teknik heyetle birlikte teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

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