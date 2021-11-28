Avrupa Fatihi lige konsantre! İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya engelini 4 golle geçen Galatasaray, Süper Lig'e geri döndü. Lider Trabzonspor'la arasında 12 puan bulunan sarı-kırmızılı takım, Yeni Malatyaspor'u mağlup edip yeni bir seri başlatmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, cezası sebebiyle tribünde olacak. İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş üstlenecek. Geçtiğimiz hafta derbi maçta sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, Marsilya'yı sahasında 4 golle geçerek büyük bir moral bulmuştu. Avrupa zaferinin ardından hız kesmek istemeyen Aslan, hem zirve ile açılan puan farkını eritmek hem de yeni bir galibiyet serisi oluşturmayı hedefliyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Teknık direktör Fatih Terim, bugün cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Ligin 13. haftasında oynanan derbi mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de 1 maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Malatya karşısında takımından galibiyet isteyen başarılı çalıştırıcı, "Yeni Malatyaspor maçını kazanıp, ilk devrenin sonuna kadar sürecek bir galibiyet serisi oluşturmamız lazım. Bu maçta kayıp yaşarsak Marsilya zaferine gölge düşer" dedi.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYA: Ertaç Özbir, Haddadi, Sadık, Semih, Hafez, Aabıd, Mallan, Mustafa, Adem, Chouıar, Kubilay.



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne.

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