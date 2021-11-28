28 Kasım 2021, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in forvet tercihi belli oldu! Yeni Malatyaspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet konusunda kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Diagne'ye ilk 11'de şans verecek. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Marsilya maçına ilk 11'de başlayan ve başarılı bir performans sergileyen Mbaye Diagne özgüven tazeledi. Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalan Senegalli golcü, Marsilya karşısında golle buluşamasa da oynadığı istekli futbolla teknik heyet ve taraftarın büyük beğenisini kazandı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı taraftarların da büyük destek verdiği tecrübeli forvet, bugün yine ilk 11'de olacak ve bu kez golleriyle camiayı coşturmayı hedefliyor.
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