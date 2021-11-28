GALATASARAY HABERLERİ - Christian Luyindama'ya şok! Aracına el koyuldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'nun lüks aracının, gümrükten son çıkarma tarihini geçirdiği için yediemin otoparkına çektirildiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın gümrükten son çıkarma tarihini geçirdiği Range Rover marka cipine trafikte el konuldu.
01 Otoyolu'nda 22 Kasım günü devriye görevi yapan polisler, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı yol ayrımında park etmiş 1 VER 764 plakalı cipi şüpheli gördü.
Gri renkli Range Rover marka cip emniyet şeridindeydi ve içerisinde bir kişi oturuyordu. Polisler cipin içende oturan kişinin kimliğini ve aracın evraklarını kontrol etti.
Hürriyet'in haberine göre; cipin sürücü koltuğundaki kişi Galatasaraylı Christian Luyindama'ydı. Cip gümrük kayıtlarına göre 22 Ocak 2021'de ülke dışına çıkarılmalıydı.
Gümrük vakti geçtiği için ülkede kaçak konumuna düşen cip, polisler tarafından yediemin otoparkına çektirildi. Luyindama'ya da 'Yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' suçundan 144 lira para cezası yazıldı ve hakkında adli tutanak düzenlendi.
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