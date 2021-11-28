28 Kasım 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Aytaç Kara piyangosu! Başkan resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı ancak forma şansı bulamayan Aytaç Kara'nın takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu satış listesinde koyduğu iddia edilirken, Süper Lig ekibinin başkanı yaptığı açıklamada Aytaç Kara'yı transfer etmek istediklerini belirtti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Aytaç Kara piyangosu! Başkan resmen açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Gevrek, "Rakibimiz Galatasaray'ın perşembe günü Marsilya'yla oynaması bizim bir avantaj değil. Galatasaray'ı tebrik ediyorum; ülkemiz adına önemli bir galibiyet elde ettiler. 3 maçtır mağlup oluyoruz, kötü gidişatı durdurmak istiyoruz. İnanıyorum ki taraftarımızın önünde kazanacağız. Galatasaray maçına diğer maçlarımıza göre ilgi fazla olacaktır. Gönül isterki her maçımıza ilgi olsun. Yeni Malatyaspor taraftarını her zaman stadyumda görmek istiyoruz. Bu sezon kötü gidiyoruz, bunun da farkındayız. Zor ve sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Aytaç Kara piyangosu! Başkan resmen açıkladı

"AYTAÇ KARA'YI KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Marius Sumudica ile transfer görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Başkan Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Aytaç Kara piyangosu! Başkan resmen açıkladı

"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞSAK DA SESİMİZ ULAŞMIYOR"

Kulüpler Birliği'nde 14 kulübün almış olduğu hakemlerle ilgili konuşmama kararı hakkında ise Gevrek, "14 kulüp toplantıda olduğu için 14 kulübün ismi belirtildi. Biz zaten hakemlerle ilgili konuşsak da sesimiz ulaşmıyor. Bu noktada konuşmamamız daha doğru." diye konuştu.

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