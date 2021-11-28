GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3 futbolcu sınırda!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da; Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson sınırda bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde Altay maçında forma giyemeyecek. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da bugün oynanacak olan, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak.

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