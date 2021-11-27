GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Berkan Kutlu��ya teklif var! İşte bonservis bedeli...

Yöneticiler kulüp ismini sır gibi saklarken, bu satış gerçekleştiği takdirde Galatasaray yaklaşık 140 milyon Lira'lık bir hareket alanı kazanmış olacak. Ancak takım yapısı için çok önemli olan Berkan'ın satışı için karar verilmesi hiç de kolay değil. Berkan Kutlu sezon başında 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.



