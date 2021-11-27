GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Berkan Kutlu'ya teklif var! İşte bonservis bedeli...
Galatasaray'ın bu sezon başarılı oyuncularından Berkan Kutlu, performansıyla birçok kulübü peşine taktı. Sarı kırmızılıların orta sahasında önemli rol üstlenen milli futbolcuya, teklif geldiği öğrenildi. İşte teklif edilen rakam ve transfer detayları...
Avrupa'da şahlanışa geçen Galatasaray, UEFA Kupası'na yeniden gözünü dikti. Lazio, Marsilya ve Lokomotif Moskova'nın olduğu grupta ilk başta pek de şans verilmeyen Avrupa Fatihi, 5'inci maçlar sonunda 11 puan toplayarak zirveye oturdu. Şimdiden ocak yapılanması üzerinde yönetim ve teknik heyet istişarelerde bulunmaya başlanırken, önemli takviyelerle takımın kusursuz hale getirilmesi hedefleniyor. Cimbom'un bir yandan bazı yabancı isimlerle yolları ayırması bir yandan da nakit akışı için satış yapması gerekiyor.
BERKAN SÜRPRİZİ
Ajansspor'un haberine göre; bu süreçte Galatasaray'ın yıldızı isimleri Marcao ve Kerem Aktürkoğlu birçok Avrupa devinin radarına girerken orta sahanın yükünü sırtlanan ve hemen hemen her maç 10 kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu için de 10 milyon Euro'luk teklif Galatasaray'a ulaştı.
Yöneticiler kulüp ismini sır gibi saklarken, bu satış gerçekleştiği takdirde Galatasaray yaklaşık 140 milyon Lira'lık bir hareket alanı kazanmış olacak. Ancak takım yapısı için çok önemli olan Berkan'ın satışı için karar verilmesi hiç de kolay değil. Berkan Kutlu sezon başında 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
20 MAÇTA OYNADI
23 yaşındaki merkez orta saha bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta görev alırken; 1 de asist kaydetti.
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