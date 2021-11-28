28 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Christian Luyindama'nın cipine el konuldu!

Luyindama’nın cipine el konuldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2021

Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama'nın Range Rover marka cipine el konuldu. Demokratik Kongolu oyuncunun arabasını gümrükten son çıkartma tarihini geçirdiği öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın gümrükten son çıkartma tarihini geçirdiği Range Rover marka cipine trafikte el konuldu.

01 Otoyolu'nda 22 Kasım günü devriye görevi yapan polisler, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı yol ayrımında park etmiş 1 VER 764 plakalı cipi şüpheli gördü.

Gri renkli Range Rover marka cip emniyet şeridindeydi ve içerisinde bir kişi oturuyordu. Polisler cipin içende oturan kişinin kimliğini ve aracın evraklarını kontrol etti.

Çipin sürücü koltuğundaki kişi Galatasaraylı Christian Luyindama'ydı. Cip gümrük kayıtlarına göre 22 Ocak 2021'de ülke dışına çıkarılmalıydı.

Gümrük vakti geçtiği için ülkede kaçak konumuna düşen cip, polisler tarafından yeddiemin otoparkına çektirildi. Luyindama'ya da 'Yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' suçundan 144 lira para cezası yazıldı ve hakkında adli tutanak düzenlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Avrupa Fatihi lige konsantre! İşte Terim’in Malatya maçı 11’i Avrupa Fatihi lige konsantre! İşte Terim'in Malatya maçı 11'i
G.Saraylı yıldıza kanca! Resmi teklif iletildi G.Saraylı yıldıza kanca! Resmi teklif iletildi
Terim’in forvet tercihi belli oldu! Malatyaspor maçında... Terim'in forvet tercihi belli oldu! Malatyaspor maçında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör