27 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man'ın menajeri İstanbul'a geldi!

Süper Lig'de beklentilerin altında kalınsa da UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Rumen oyuncu Dennis Man için harekete geçti. Oyuncunun menajeri de İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'de ara transfer dönemine az bir süre kalmışken transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sezon başında olduğu gibi genç oyunculara öncelik veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!

Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!

"Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!

"Ocakta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!

Sarı-Kırmızılılar'ın bu isim için ısrarının sürdüğü öğrenilirken, flaş bir iddia da ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!

Buna göre; Dennis Man'ın menajeri Giovanni Becali İstanbul'a gelerek Marsilya maçını davetli olarak izledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!

DENNIS MAN KİMDİR?
26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man Romanya ekibi Parma'da forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dennis Man’ın menajeri İstanbul’a geldi!

Bu sezon Parma forması altında ligde 7 maçta 2 gollük bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu; kariyeri boyunca ise 199 maça çıkarken 68 gol 34 asist kaydetti.

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