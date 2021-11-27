27 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA HABERLERİ - Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

G.Saray’ın kamp kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Cimbom'un Malatya kafilesinde 5 eksik var. İşte o liste...

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Sacha Boey, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Gustavo Assunçao ve Arda Turan yer almadı.

İŞTE O LİSTE

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Menajeri İstanbul’a geldi! Cimbom’a bir Rumen daha Menajeri İstanbul'a geldi! Cimbom'a bir Rumen daha
Cimbom gaza bastı! 2 ayrılık ve 3 transfer Cimbom gaza bastı! 2 ayrılık ve 3 transfer
G.Saray’ın bu oyunu lige göre değil "G.Saray'ın bu oyunu lige göre değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör