GALATASARAY HABERLERİ - Marsilya maçından sonra Marcao, Muslera ve Feghouli haftanın takımında!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi E grubu 5. maçında Marsilya ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrımıştı. Galatasaray'dan Muslera, Marcao ve Feghouli, organizasyonda 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi. (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. maçında sahasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile Brezilyalı stoper Marcao ve Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, organizasyonda haftanın en iyi takımına seçildi.

Galatasaray resmi Twitter hesabı da oyuncuların aldığı puanı yayınladı. Buna göre Muslera 8.2, Marcao 7.7, Feghouli ise 8.4 puan elde etti.

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