GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Fransa'nın Olympique Marsilya ekibini ağırladı. Sarı kırmızılılar müthiş oynadığı maçı 4-2 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız basını ise mücadeleyi manşetlerden gördü. Marsilya'nın eleştirildiği manşetlerde, temsilcimiz için ise övgü dolu sözler kullanıldı. İşte atılan başlıklardan bazıları...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Puanını 11'e yükselten Galatasaray, son maçlar öncesi grup birinciliği için önemli bir avantajı da elinde tutmuş oldu. Sarı-kırmızılılar, gruptaki son karşılaşmasını 8 puanı bulunan Lazio'ya karşı oynayacak. Aslan'a liderlik için beraberlik yetecek.
Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. İşte Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...
L'EQUIPE
"Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"
FOOT MERCATO
"Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"
MAXIFOOT
"Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!"
LA PROVENCE
"Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi"
LE PARISIEN
"Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti"
FOOT-NATIONAL
"Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi"
SPORTS
"Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi"
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