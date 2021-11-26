26 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Fransa'nın Olympique Marsilya ekibini ağırladı. Sarı kırmızılılar müthiş oynadığı maçı 4-2 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız basını ise mücadeleyi manşetlerden gördü. Marsilya'nın eleştirildiği manşetlerde, temsilcimiz için ise övgü dolu sözler kullanıldı. İşte atılan başlıklardan bazıları...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

Puanını 11'e yükselten Galatasaray, son maçlar öncesi grup birinciliği için önemli bir avantajı da elinde tutmuş oldu. Sarı-kırmızılılar, gruptaki son karşılaşmasını 8 puanı bulunan Lazio'ya karşı oynayacak. Aslan'a liderlik için beraberlik yetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. İşte Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

L'EQUIPE

"Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

FOOT MERCATO

"Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

EUROSPORT FRANCE

"Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE

"Marsilya İstanbul'da yandı"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

MAXIFOOT

"Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

LA PROVENCE

"Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

LE PARISIEN

"Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

FOOT-NATIONAL

"Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı Fransa basınında manşetlere böyle alındı!

SPORTS

"Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi"

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