GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede sarı kırmızılıların kaptanı ve deneyimli kalecisi Fernando Muslera, tribünlerle ilginç bir diyalog yaşadı. Uruguaylı file bekçisi taraftarlara tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Nef Stadyumu'nda oynandı.
6 gollü mücadele temsilcimizin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, mücadelede ilk yarının sonuna gelindiği dakikalarda yaşananlar maça damga vurdu.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera adeta çılgına döndü.
Mücadelenin ilk yarısında 2-0 üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılarda, 35. dakikada yaşanan gerginlikte taraftarların sahaya yabancı madde atması Muslera'yı çileden çıkardı. Deneyimli eldiven, tribünlere giderek taraftarları çok sert uyardı.
Yabancı madde atan taraftarlara oldukça sinirlenen Fernando Muslera, tribünlere elleriyle sakin olun işareti yaptı.
Taraftarlar bu uyarıyı dikkate almayarak sahaya yabancı madde atmaya devam edince Uruguaylı kaleci çılgına döndü.
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