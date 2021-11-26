26 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelede sarı kırmızılıların kaptanı ve deneyimli kalecisi Fernando Muslera, tribünlerle ilginç bir diyalog yaşadı. Uruguaylı file bekçisi taraftarlara tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Nef Stadyumu'nda oynandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!

6 gollü mücadele temsilcimizin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, mücadelede ilk yarının sonuna gelindiği dakikalarda yaşananlar maça damga vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera adeta çılgına döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!

Mücadelenin ilk yarısında 2-0 üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılarda, 35. dakikada yaşanan gerginlikte taraftarların sahaya yabancı madde atması Muslera'yı çileden çıkardı. Deneyimli eldiven, tribünlere giderek taraftarları çok sert uyardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!

Yabancı madde atan taraftarlara oldukça sinirlenen Fernando Muslera, tribünlere elleriyle sakin olun işareti yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçında Fernando Muslera tribünlere sinirlendi!

Taraftarlar bu uyarıyı dikkate almayarak sahaya yabancı madde atmaya devam edince Uruguaylı kaleci çılgına döndü.

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