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Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda canlı puan durumu

G.Saray’ın grubunda puan durumu | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubu 5. haftasında Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar bu maçtan puan alarak bir üst turu garantilemek istiyor. İşte Galatasaray'ın yer aldığı E grubundaki puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray ile Marsilya karşı karşıya geliyor. İlk 4 maçtan 8 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu maçtan puan ya da puanlar alarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

İşte E grubundaki canlı puan durumu...

CANLI PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 11 puan

2- Lazio: 6 puan

3- Marsilya: 4 puan

4- L. Moskova: 3 puan

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