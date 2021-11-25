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GALATASARAY

Cicaldau Galatasaray - Marsilya maçında sakatlandı!

G.Saray’a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı konuk eden Galatasaray'da Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve maçın 51. dakikasında yerini vatandaşı Olimpiu Morutan'a bıraktı. (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı konuk eden Galatasaray'a kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun dışı kaldı.

Yıldız oyuncu, mücadelenin 51. dakikasında yerini Olimpiu Morutan'a bıraktı.

)Görüntü EXXEN'den alınmıştır)

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