Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Haftanın maçı olarak gösterilen mücadeleyi ise Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig 'in 13. haftasında nefesler tutulacak, Galatasaray ile Fenerbahçe , Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu Görev yapacak.

Bu akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

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