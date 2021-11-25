GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Marsilya maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Hem Galatasaray hem de A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Tam 8 kulübün, yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçta izleyeceği öğrenildi. İşte o kulüpler ve tüm detaylar... (GS spor haberi)
Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi.
TEKLİF KESİN OLARAK GELECEK
Bu 8 kulübün scoutlarının Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YENİ SÖZLEŞME GELİYOR
Gelen bilgilere göre sarı-kırmızılılar kısa süre içinde genç futbolcuyla yeni sözleşme yaptığını duyunacak. Kerem'in sözleşmesine serbest kalma bedeli de konulacak. 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu son olarak F.Bahçe derbisinde çok iyi bir futbol oynamış ancak çabaları yetmemişti.
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