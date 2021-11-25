GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Marsilya maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hem Galatasaray hem de A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Tam 8 kulübün, yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçta izleyeceği öğrenildi. İşte o kulüpler ve tüm detaylar... (GS spor haberi)

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi.





FRANSIZ, İSPANYOL, İTALYAN...

Takvim'in haberine göre; Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.



