24 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray 67-61 Sopron Basket | FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Galatasaray sahasında Sopron’u devirdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibini 67-61 yendi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibini 67-61 yendi.

Galatasaray bu sonuçla grupta 4. galibiyetini elde ederken, Sopron Basket ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

Galatasaray: Williams 15, Pelin Bilgiç, Melis Gülcan 8, Krajisnik 15, Steinberga 27, Davis, Merve Aydın 2, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz

Sopron Basket: Brooks 2, Hatar 19, January 10, Williams 16, Fegyverneky 2, Peddy 4, Jovanovic 3, Aliz Varga 3, Gaye 2

1. Periyot: 15-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 56-40

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cengiz Ünder G.Saray maçında oynayacak mı? Sampaoli açıkladı Cengiz Ünder G.Saray maçında oynayacak mı? Sampaoli açıkladı
Cimbom Marsilya mesaisini tamamladı! Cimbom Marsilya mesaisini tamamladı!
Hatayı Terim’de buldu! Sorunu hoca çözecek Hatayı Terim'de buldu! "Sorunu hoca çözecek"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör