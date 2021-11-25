25 Kasım 2021, Perşembe
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TUR İÇİN BİR PUAN YETİYOR!
Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Sarı-kırmızılılar hafta sonunda Fenerbahçe galibiyetiyle sarsılsa da taraftarların bu zorlu maçta takımını yalnız bırakmaya niyeti yok. Sosyal medyada, "Galibiyete inanmayan otobüse binmesin" denilerek kampanya başlatıldı ve hemen karşılık da buldu. Bugün de Nef Stadı en coşkulu günlerinden birisini yaşayacak. İlk maçta Fransızların küstah tavırlarına inat 'taraftar nasıl olunur' dersi verilecek.
GALATASARAY-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed
Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik
Fatih Terim zafer peşinde! İşte Galatasaray'ın Marsilya maçı 11'i
Galatasaray Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu kritik karşılaşmadan puanla ayrılırsa bir üst tura yükselecek. İşte Galatasaray'ın Marsilya maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)
Galatasaray Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı olarak yayımlanacak. E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.
TUR İÇİN BİR PUAN YETİYOR!
Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Sarı-kırmızılılar hafta sonunda Fenerbahçe galibiyetiyle sarsılsa da taraftarların bu zorlu maçta takımını yalnız bırakmaya niyeti yok. Sosyal medyada, "Galibiyete inanmayan otobüse binmesin" denilerek kampanya başlatıldı ve hemen karşılık da buldu. Bugün de Nef Stadı en coşkulu günlerinden birisini yaşayacak. İlk maçta Fransızların küstah tavırlarına inat 'taraftar nasıl olunur' dersi verilecek.
GALATASARAY-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed
Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik
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