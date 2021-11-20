GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’in Fenerbahçe derbisi stratejisi belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli...

GOLCÜLERİ BESLEYİN

Ülkesi Cezayir ile Cibuti ve Burkina Faso'ya karşı mücadele eden Sofiane Feghouli de kendini buldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu 2 maçta attığı 1'er golle yıldızlaştı. Galatasaray'da son 3 maçta formasına tekrar kavuşmuş ve Gaziantep karşısında asist yaparken, L. Moskova'ya şık bir gol atmıştı.

