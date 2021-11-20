GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi stratejisi belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli...
Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da, galibiyet stratejisi belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in, zorlu karşılaşmadaki en büyük kozları Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli olacak. İmparator, çalım ve şut atma konusunda futbolcularını serbest bırakırken, mutlaka skora katkısı belirttiğini oyuncularına iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Cebelitarık ve Karadağ'a gol atarak Dünya Kupası'nda play-off yolunu açan Kerem Aktürkoğlu çok formda. İmparator, milli takım dönüşü genç oyuncusunu kutlarken, yüksek performansını Fenerbahçe karşısında da göstermesini istedi.
Fotomaç'ın haberine göre, 23 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapan İmparator, yıldız kanat oyuncusundan gol beklediğini söyledi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 karşılaşmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu; 5 gol, 4 asistle takımının en skorer isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
GOLCÜLERİ BESLEYİN
Ülkesi Cezayir ile Cibuti ve Burkina Faso'ya karşı mücadele eden Sofiane Feghouli de kendini buldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu 2 maçta attığı 1'er golle yıldızlaştı. Galatasaray'da son 3 maçta formasına tekrar kavuşmuş ve Gaziantep karşısında asist yaparken, L. Moskova'ya şık bir gol atmıştı.
Soso'dan forvet oyuncularına pozisyon yaratmasını da talep eden Fatih Terim, ayrıca bol şut atmasını da söyledi. Tecrübeli hoca, Kerem ile Feghouli'den savunma arkası koşularını da yapmaları gerektiğini hatırlattı. Feghouli bu sezon 15 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. Kerem ise 22 maçta 5 gol, 4 asistle ön plana çıktı.
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