03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Claudio Taffarel'i resmen açıkladı!

Resmen açıklandı! Taffarel dünya devinde
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 Giriş Tarihi: 30.11.2021

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, bir dönem Galatasaray'da görev alan Claudio Taffarel'i kaleci antrenörlüğü için göreve getirdiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, kaleci antrenörünü resmen açıkladı.

Kırmızılar, kaleci antrenörlüğü görevine Claudio Taffarel'in getirildiğini duyurdu.

Liverpool'dan yapılan açıklamada Taffarel'in aynı zamanda Brezilya Milli Takımı'nda da kaleci antrenörlüğüne devam edeceği belirtildi.

KLOPP: TAFFAREL GÜZEL BİR KATKI

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Birçok pozisyonda elde edebileceğimiz futbolcuların ve ekibin en iyisine sahibiz. Kalecilikte kendi felsefemizi oluşturmak istiyoruz. Dünyanın en iyi iki kalecisi Brezilyalı ve bu yüzden Taffarel'i kadromuza kattık. Gerçekten güzel bir katkı oldu. Dünya futbolunda var olan bir kaleci okulu olmak istiyoruz ve bu yüzden Taffarel'in gelmesi çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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