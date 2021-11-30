Liverpool Claudio Taffarel'i resmen açıkladı!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, bir dönem Galatasaray'da görev alan Claudio Taffarel'i kaleci antrenörlüğü için göreve getirdiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig devi Liverpool, kaleci antrenörünü resmen açıkladı.
Kırmızılar, kaleci antrenörlüğü görevine Claudio Taffarel'in getirildiğini duyurdu.
Liverpool'dan yapılan açıklamada Taffarel'in aynı zamanda Brezilya Milli Takımı'nda da kaleci antrenörlüğüne devam edeceği belirtildi.
KLOPP: TAFFAREL GÜZEL BİR KATKI
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Birçok pozisyonda elde edebileceğimiz futbolcuların ve ekibin en iyisine sahibiz. Kalecilikte kendi felsefemizi oluşturmak istiyoruz. Dünyanın en iyi iki kalecisi Brezilyalı ve bu yüzden Taffarel'i kadromuza kattık. Gerçekten güzel bir katkı oldu. Dünya futbolunda var olan bir kaleci okulu olmak istiyoruz ve bu yüzden Taffarel'in gelmesi çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.
#LFC can announce a deal has been agreed for Claudio Taffarel to join the club's first-team staff, with the Brazilian set to assume the role of goalkeeping coach.— Liverpool FC (@LFC) November 30, 2021
The 55-year-old will join John Achterberg and Jack Robinson in working with the Reds' 'keepers.
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