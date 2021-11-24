GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması! Takımda kalacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim takımın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim takımın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed hakkında da konuştu. Deneyimli teknik adam, "Mohamed ile ilgili daha zaman var. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini uzatacağız. Niyetimiz o yönde. Herhangi bir değişiklik olmazsa" ifadelerini kullandı.

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