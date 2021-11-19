Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin bu dev mücadelesi öncesi, bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Derbinin düğümünü de bu rakamların çözmesi bekleniyor. İşte dev maç öncesi öne çıkan detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini direkt etkileyecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu büyük bir merakla bekleniyor.

Ezeli rakiplerin geçmiş buluşmaları ve bu sezonki performansına mercek tutan Takvim gazetesi, dev karşılaşmanın kaderini belirleyebilecek olan rakamları çıkardı. İşte büyük derbinin şifreleri:

0: Galatasaray bu sezon köşe vuruşlarından hiç gol atamadı. Tek hedef, bu kötü seriye derbide son verebilmek.

1: İki takım da hücumda kafasını neredeyse hiç kullanamıyor. Ligde sadece 1'er kafa golü atabildiler.

3: Fenerbahçe'nin en golcüsü 3 golle Mesut Özil. Ancak yıldız futbolcu çok büyük ihtimalle yedek kalacak.

5: Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 5 maçtır mağlup edemiyor. Bu süreçte 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

6: Ligde duran toplardan 6 gol yiyen Fener'in derbide nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

8: Ezeli rakibine karşı büyük üstünlüğü biten Fener, G.Saray'ı son 8 maçta da mağlup edemedi.

10: Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günler geçiren Kanarya son 4 maçta 10 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

15: Savunmada önemli problemler yaşayan iki takım da Süper Lig'de 12 maçta kalesinde tam 15 gol gördü.