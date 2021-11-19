19 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin bu dev mücadelesi öncesi, bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Derbinin düğümünü de bu rakamların çözmesi bekleniyor. İşte dev maç öncesi öne çıkan detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini direkt etkileyecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu büyük bir merakla bekleniyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

Ezeli rakiplerin geçmiş buluşmaları ve bu sezonki performansına mercek tutan Takvim gazetesi, dev karşılaşmanın kaderini belirleyebilecek olan rakamları çıkardı. İşte büyük derbinin şifreleri:

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

0: Galatasaray bu sezon köşe vuruşlarından hiç gol atamadı. Tek hedef, bu kötü seriye derbide son verebilmek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

1: İki takım da hücumda kafasını neredeyse hiç kullanamıyor. Ligde sadece 1'er kafa golü atabildiler.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

3: Fenerbahçe'nin en golcüsü 3 golle Mesut Özil. Ancak yıldız futbolcu çok büyük ihtimalle yedek kalacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

5: Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 5 maçtır mağlup edemiyor. Bu süreçte 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

6: Ligde duran toplardan 6 gol yiyen Fener'in derbide nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

8: Ezeli rakibine karşı büyük üstünlüğü biten Fener, G.Saray'ı son 8 maçta da mağlup edemedi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

10: Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günler geçiren Kanarya son 4 maçta 10 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

15: Savunmada önemli problemler yaşayan iki takım da Süper Lig'de 12 maçta kalesinde tam 15 gol gördü.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

16: Ceza sahası içinden 16 gol atan Galatasaray ceza sahası dışından ise sadece 1 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin düğümünü rakamlar çözecek! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...

40: İki takım arasındaki son 50 derbi çok sert geçti. Tam 40 kez kırmızı kart çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed’e İtalya’dan kanca! İşte istenen rakam... Mohamed'e İtalya'dan kanca! İşte istenen rakam...
Cimbom orta sahasını Premier Lig’de buldu! İşte hedefteki o isim... Cimbom orta sahasını Premier Lig'de buldu! İşte hedefteki o isim...
Uluç’tan çarpıcı yorum! G.Saray’ın 3 forveti Fenerbahçe’de olsaydı... Uluç'tan çarpıcı yorum! "G.Saray'ın 3 forveti Fenerbahçe'de olsaydı..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör