19 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom orta sahasını Premier Lig'de buldu! Hedefte Nampalys Mendy var...

Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda o bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'nin peşine düştü. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom orta sahasını Premier Lig’de buldu! Hedefte Nampalys Mendy var...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda o bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'nin peşine düştü. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom orta sahasını Premier Lig’de buldu! Hedefte Nampalys Mendy var...

Galatasaray ise 6 numara arayışlarına başladı. Bafe Gomis'in yeğeni olan Mendy, yeniden sarı-kırmızılı takımın radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom orta sahasını Premier Lig’de buldu! Hedefte Nampalys Mendy var...

Fotomaç'ın haberine göre; kasık bölgesindeki sakatlığı atlatan Senegalli futbolcu için, Galatasaray'ın Leicester yönetimi ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

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