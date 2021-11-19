GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom orta sahasını Premier Lig'de buldu! Hedefte Nampalys Mendy var...
Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda o bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'nin peşine düştü. İşte detaylar...
Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda o bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'nin peşine düştü. İşte detaylar...
Galatasaray ise 6 numara arayışlarına başladı. Bafe Gomis'in yeğeni olan Mendy, yeniden sarı-kırmızılı takımın radarına girdi.
Fotomaç'ın haberine göre; kasık bölgesindeki sakatlığı atlatan Senegalli futbolcu için, Galatasaray'ın Leicester yönetimi ile yeniden masaya oturması bekleniyor.
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