GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Ianis Hagi müjdesi! Transferde dev rakipler...

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarışını sürdüren Galatasaray'da, transferde de hareketli günler yaşanıyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılılarda, gündemde olan bir isim de Ianis Hagi. Cimbom'a Rumen oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar...

Sezon başında Rumen oyuncular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray , kış transfer dönemi adına da Rangers'tan Ianis Hagi'nin durumunu yakından takip ediyor. Rangers'ta menajer Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya gidişi sonrası Ianis Hagi'nin devre arasındaki durumu da merak ediliyor.

Daily Record'un haberine göre Ianis Hagi'nin devre arasında takımdan ayrılması beklenebilir. Bu doğrultuda özellikle Fransız ekibi Lyon'un Rumen yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

CİMBOM TAKİPTE Ianis Hagi için Lyon devrede olsa da Gerrard'ın ayrılığı sonrası Galatasaray, Roma ve Sevilla'nın da transfer durumunu yakından takip ettikleri belirtiliyor. Steven Gerrard'ın Hagi'yi Aston Villa'ya transfer edebileceği de aktarılan iddialar arasında...