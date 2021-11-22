22 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu!

Süper Lig'de 13. haftanın maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Zorlu mücadelede ise maça kararlarıyla Halil Umut Meler damga vurdu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçına damga vuran 4 pozisyon... (GS-FB spor haberleri)

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damgasını vurdu. İki taraf da maçın ardından Meler'in kararlarını eleştirirken, özellikle 4 pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. İşte derbinin en çok tartışılan 4 pozisyonu...

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu!

1- F.Bahçe'nin 31'deki golü öncesinde asistin sahibi İrfan Can'ın Kerem'den aldığı top için G.Saraylılar faul istedi. Faul çıkmayan pozisyonun ardından akan oyunda İrfan'ın asistinde Mesut fileleri havalandırdı.

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu!

2- 36'da Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Alman futbolcu, Berkan'ı geçemedi. G.Saraylı oyuncunun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar oldu ancak hakem 'devam' dedi.

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu!

3- 86. dakikada Diagne ağları buldu ancak VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu devreye girdi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya müdahalesinde faul tespit edip golü geçersiz saydı.

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu!

4- 90+10'da F.Bahçe ceza sahasında G.Saray'dan Berkan yerde kaldı. Sarıkırmızılılar, Serdar Dursun'un bu pozisyonda Berkan'ı ittiğini belirterek penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı. (Sabah)

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