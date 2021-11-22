İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu!
Süper Lig'de 13. haftanın maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Zorlu mücadelede ise maça kararlarıyla Halil Umut Meler damga vurdu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçına damga vuran 4 pozisyon... (GS-FB spor haberleri)
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damgasını vurdu. İki taraf da maçın ardından Meler'in kararlarını eleştirirken, özellikle 4 pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. İşte derbinin en çok tartışılan 4 pozisyonu...
2- 36'da Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Alman futbolcu, Berkan'ı geçemedi. G.Saraylı oyuncunun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar oldu ancak hakem 'devam' dedi.
3- 86. dakikada Diagne ağları buldu ancak VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu devreye girdi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya müdahalesinde faul tespit edip golü geçersiz saydı.
4- 90+10'da F.Bahçe ceza sahasında G.Saray'dan Berkan yerde kaldı. Sarıkırmızılılar, Serdar Dursun'un bu pozisyonda Berkan'ı ittiğini belirterek penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı. (Sabah)
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