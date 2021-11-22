Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası neler oldu?! İşte anbean yaşananlar...

MESUT ÖZİL VE CRESPO "GERÇEK FENERBAHÇELİ" OLDU

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Mesut Özil, kariyerinde 2'nci kez çıktığı Galatasaray derbisinde gol atarak ilk kez bir derbide gol sevinci yaşamış oldu. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Özil, 31'inci dakikada attığı gol ile skoru 1-1 getirerek bu sezonki 5'inci golünü kaydetti.

Öte yandan transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Miguel Crespo da Türkiye'de ilk kez bir derbi maçta gol sevinci yaşadı. 90+4'üncü dakikada yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Portekizli oyuncu, takımına galibiyeti getirdi.