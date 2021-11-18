GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da gündem Fenerbahçe derbisi! İşte Fatih Terim'in A, B ve C planı
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Taraftarı önünde oynayacağı derbiden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sarı-lacivertli takım karşısında sahaya süreceği 11 için planlarını yapıyor. İşte Terim'in A, B ve C planı... (GS spor haberi)
Fenerbahçe maçının biletleri tamamen tükendi ve Galatasaray camiası derbinin havasına girdi. Milli takımlara gönderdiği oyuncuları dönmeye başlayan sarı-kırmızılılarda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Morutan, çarşamba günkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, F.Bahçe karşısında ilk 11'de tercih etmek zorunda olduğu 3 yerli ismi belirledi: Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu. Derbide Hücum futbolu oynayacak Galatasaray'da tek ön libero Berkan kullanılacak.
HALİL DERVİŞOĞLU'NA MİLLİ TAKIM ROLÜ!
Milli Takım'da hücum hattında Burak Yılmaz'ı tamamlayan Halil'e derbide aynı rolün verilmesi bekleniyor. A planı olarak ileri uçta Mostafa Mohamed ve forvet arkası pozisyonda Halil düşünülüyor.
Fatih Terim, iyileşse de Morutan ile Feghouli ile ilgili kararını henüz vermedi. İki oyuncudan biri hem yerli kuralı hem de taktik gereği yedek soyunabilir.
Feghouli ve Morutan birlikte oynarsa Mohamed'e kulübe yolu gözükecek. Ancak bu kez de orta sahanın direnci azalmış olacak. Fizik gücü ve rakibe yapacağı presle Mısırlı yıldız forvette favori olarak görünüyor.
İŞTE TERİM'İN A, B VE C PLANI
A PLANI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Mohamed
B PLANI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mohamed
C PLANI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
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