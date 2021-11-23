23 Kasım 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın stadında korkunç kaza! 3 yaralı..

G.Saray’ın stadında korkunç kaza! 3 yaralı..
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 Giriş Tarihi: 23.11.2021

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00'de vinç devrildi. Bu kazanın ardından 3 kişi yaralandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu girişinde çalışmalar yapan vinç devrildi ve 3 işçi yaralandı.

Vincin sepet bölümünde yer alan 3 işçi, devrilmeyle birlikte yaralanırken olay yerine acilen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen vinç için de kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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