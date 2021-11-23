Galatasaray'ın stadında korkunç kaza! 3 yaralı..

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00'de vinç devrildi. Bu kazanın ardından 3 kişi yaralandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu girişinde çalışmalar yapan vinç devrildi ve 3 işçi yaralandı.



Vincin sepet bölümünde yer alan 3 işçi, devrilmeyle birlikte yaralanırken olay yerine acilen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Devrilen vinç için de kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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