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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! "Oyun planımız çok açık!"

Fatih Terim: Oyun planımız çok açık!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi sarı kırmızılılarda Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi sarı kırmızılılarda Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

"Bu kadar zaman sonrası gelen taraftarımızla bütünleşip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah."

"Bizde de taraftarda da özlem söz konusu. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Umarım güne yakışır bir maç olur."

"Felsefemiz, oyun anlayışımız değişmez ama rakibe göre, o güne göre, sonuca göre, bazı değişiklikler yapabiliriz. Kazanmayı hepimiz isteriz. Eğer mümkünse iyi oynayıp kazanmayı isteriz."

"Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu."

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