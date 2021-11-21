Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! "Oyun planımız çok açık!"
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi sarı kırmızılılarda Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi sarı kırmızılılarda Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:
"Bu kadar zaman sonrası gelen taraftarımızla bütünleşip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah."
"Bizde de taraftarda da özlem söz konusu. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Umarım güne yakışır bir maç olur."
"Felsefemiz, oyun anlayışımız değişmez ama rakibe göre, o güne göre, sonuca göre, bazı değişiklikler yapabiliriz. Kazanmayı hepimiz isteriz. Eğer mümkünse iyi oynayıp kazanmayı isteriz."
"Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...