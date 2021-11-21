GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılıların Fenerbahçe derbisinde Diagne ile bulduğu gol iptal oldu!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 84. dakikasında sarı kırmızılılar Mbaye Diagne ile golü buldu. Ancak hakem Halil Umut Meler VAR kontrolü sonrası golü iptal etti. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 84. dakikasında sarı kırmızılılar Mbaye Diagne ile golü buldu. Ancak hakem Halil Umut Meler VAR kontrolü sonrası golü iptal etti.

İşte o pozisyon...



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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