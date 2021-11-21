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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon...

Terim kırmızı kart gördü! İşte yaşananlar...
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından hakem Halil Umut Meler'in pozisyonun VAR'da incelenmesini beklediği sırada Fatih Terim itirazlarda bulundu. İlk yarıda da itirazdan sarı kart gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 90+6'da kırmızı kart görerek tribüne çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından hakem Halil Umut Meler'in pozisyonun VAR'da incelenmesini beklediği sırada Fatih Terim itirazlarda bulundu. İlk yarıda da itirazdan sarı kart gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 90+6'da kırmızı kart görerek tribüne çıktı.

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