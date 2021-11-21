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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası hocası Fatih Terim'e koştu!

Kerem gol sonrası hocasına koştu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçın 16. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti. Milli futbolcu derbide attığı golün sevincini hocası Fatih Terim ile birlikte yaşadı. O anlar böyle görüntülendi...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Kerem Aktürkoğlu, gol perdesini açarak skoru 1-0'a getirirken, sevincini hocası Fatih Terim ile paylaştı.

İşte o anlar...

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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