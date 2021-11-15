GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gurur tablosu! 4 futbolcu birden...

İsviçre'den Alanyaspor'a gelen Berkan'ı da kimse tanımıyordu. Fatih Terim'in dokunuşları sayesinde Galatasaray'da sezon başında başlayan gençlik operasyonu milli takımda da başarıyla sonuç verdi. Uzun yıllar sonra yeniden Milli takımda sarı- kırmızılı oyuncular konuşulmaya başladı. Bu durum Galatasaraylılar kadar Fatih Terim'i de oldukça memnun etti.

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