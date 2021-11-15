15 Kasım 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in gurur tablosu! 4 futbolcu birden...

Halil (2) ve Kerem, Cebelitarık karşısında attıkları şık gollerle adından söz ettirirken ilk kez milli formayı giyen Barış ile Berkan da futboluyla alkış aldı. Bu durum dört genç oyuncuyu milli takıma kazandıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çok mutlu etti. (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gurur tablosu! 4 futbolcu birden...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

2000'li yıllarda milli takımı domine eden Galatasaray yerli isimleriyle yeniden öne çıkmaya başladı. Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılı ekip, Türk Milli Takımı'na en çok (5) oyuncu veren kulüp olurken Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu üçlüsü Cebelitarık karşısında 11'de forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gurur tablosu! 4 futbolcu birden...

Berkan Kutlu da ikinci yarıda sahadaydı. Cebelitarık karşısında 5 üstü galibiyete ihtiyacı olan A Milli Takım'ın ilk 3 golü Kerem ve Halil'den (2) geldi. Özellikle Kerem'in kalabalık savunma arasından attığı gol sosyal medyada 'Messivari' bulundu ve büyük övgü aldı. Genç yıldız ayrıca milli takımın 800. golüne de adını yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gurur tablosu! 4 futbolcu birden...

3. LİG'DEN BAŞLAYAN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Aslında çok değil iki sene önce Kerem, Erzincanspor'la 3.Lig'de mücadele ediyordu. Barış Alper geçen sezon 1. Ligi ekibi Keçiörengücü'nde forma giyiyordu. Halil ise İngiltere'de bir alt ligde yer alan Brentford'da istediği şansı bulamıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in gurur tablosu! 4 futbolcu birden...

İsviçre'den Alanyaspor'a gelen Berkan'ı da kimse tanımıyordu. Fatih Terim'in dokunuşları sayesinde Galatasaray'da sezon başında başlayan gençlik operasyonu milli takımda da başarıyla sonuç verdi. Uzun yıllar sonra yeniden Milli takımda sarı- kırmızılı oyuncular konuşulmaya başladı. Bu durum Galatasaraylılar kadar Fatih Terim'i de oldukça memnun etti.

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