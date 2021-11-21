Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Squid Game temalı koreografi!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde sarı kırmızılı tribünlerde dikkat çeken bir gösteri yapıldı. Popüler Netflix dizisi Squid Game temalı koreografi büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 13. haftanın en dikkat çekici mücadelesinde Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. NEF Stadyumu'nda oynanan dev derbiye sarı-kırmızılı taraftarlar özel olarak hazırlandı.

Süper Lig'de uzun bir sürenin ardından stadı tam kapasite dolduran Galatasaray taraftarı Squid Game temalı bir koreografiye imza attı.

İşte o anlar...

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ