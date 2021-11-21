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GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi öncesi Cimbom'dan paylaşım!

G.Saray’dan derbi paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, derbi öncesi paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın, sonucu en çok merak edilen ve futbolsverlerin heyecanla beklediği mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışını da oldukça yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Galatasaray cephesinden bir paylaşım geldi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan o paylaşım...

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