Galatasaray-Marsilya maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'dan sakatlık açıklaması!
Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından mücadelenin 82. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu maç sonunda konuştu. Aktürkoğlu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı." şeklinde konuştu.
"Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı." diyen Kerem, "Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz." dedi.
Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı." şeklinde konuştu
"Sonuç daha farklı da olabilirdi." diyen Kerem Aktürkoğlu, "Benim yaptırdığım bir penaltı var. Ancak bu akşam gerçekten futbol oynadık. Gruptan çıktık. Şimdi son maçta Roma'ya liderlik için gideceğiz. Lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.
Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük." ifadelerini kullandı.
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