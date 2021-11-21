21 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray 1-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) U19 Elitler Ligi

Derbide kazanan F.Bahçe oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi öncesi U19 Elitler Ligi 4. haftasında U19 takımları mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 1-0 öne geçtiği maçı sarı-lacivertlile 4-1 kazandı.

U19 Elitler Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı.

Fenerbahçe U19 deplasmanda Galatasaray U19'u 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk gol 16. dakikada Galatasaraylı Bartuğ Elmaz'dan geldi. İlk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri, 58 ve 72. dakikalarda Melih Bostan, 84. dakikada Ruhan Arda Aksoy ve 90. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.
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