21 Kasım 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe U19 deplasmanda Galatasaray U19'u 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmada ilk gol 16. dakikada Galatasaraylı Bartuğ Elmaz'dan geldi. İlk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri, 58 ve 72. dakikalarda Melih Bostan, 84. dakikada Ruhan Arda Aksoy ve 90. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.
Galatasaray 1-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET) U19 Elitler Ligi
Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi öncesi U19 Elitler Ligi 4. haftasında U19 takımları mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 1-0 öne geçtiği maçı sarı-lacivertlile 4-1 kazandı.
U19 Elitler Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı.
Fenerbahçe U19 deplasmanda Galatasaray U19'u 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmada ilk gol 16. dakikada Galatasaraylı Bartuğ Elmaz'dan geldi. İlk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri, 58 ve 72. dakikalarda Melih Bostan, 84. dakikada Ruhan Arda Aksoy ve 90. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...