15 Kasım 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Oğulcan çağlayan'ı sağ bekte deneyecek

Terim’den yerli planı! O futbolcuya farklı görev...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2021

Galatasaray'da uzun süredir formasından uzak kalan Oğulcan Çağlayan için Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. Tecrübeli hoca, Oğulcan için sağ bekte denemelere başladı. İşte so detaylar... (GS spor haberleri)

Geçmiş sezonlarda oyuncularından farklı mevkilerde maksimum katkılar alan Fatih Terim, forvet olarak transfer edilen Oğulcan Çağlayan'ı sağ beke hazırlamaya başladı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında gören yapan Oğulcan, Diagne ve Ömer'e 2 gol pası verip 1 gol attı. Kanadından sürekli hücuma destek veren 25 yaşındaki oyuncunun performansı, hocası Terim'i memnun etti.

Sabah'ın haberine göre; sakat Boey'in yokluğunda Yedlin'i kullanan Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'la sağ bekte yeni bir alternatife kavuştu.

Yoğun fikstürde rotasyona gidilecek maçlarda Oğulcan savunmanın sağında şans bulacak ve +3 yerli kuralında hocasını rahatlatacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor... Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor...
Terim’in gurur tablosu! 4 futbolcu birden... Terim'in gurur tablosu! 4 futbolcu birden...
Fransızlar duyurdu! Terim onu istiyor.. Fransızlar duyurdu! Terim onu istiyor..
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör