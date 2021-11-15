GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Oğulcan çağlayan'ı sağ bekte deneyecek
Galatasaray'da uzun süredir formasından uzak kalan Oğulcan Çağlayan için Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. Tecrübeli hoca, Oğulcan için sağ bekte denemelere başladı. İşte so detaylar... (GS spor haberleri)
Geçmiş sezonlarda oyuncularından farklı mevkilerde maksimum katkılar alan Fatih Terim, forvet olarak transfer edilen Oğulcan Çağlayan'ı sağ beke hazırlamaya başladı.
Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında gören yapan Oğulcan, Diagne ve Ömer'e 2 gol pası verip 1 gol attı. Kanadından sürekli hücuma destek veren 25 yaşındaki oyuncunun performansı, hocası Terim'i memnun etti.
Sabah'ın haberine göre; sakat Boey'in yokluğunda Yedlin'i kullanan Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'la sağ bekte yeni bir alternatife kavuştu.
Yoğun fikstürde rotasyona gidilecek maçlarda Oğulcan savunmanın sağında şans bulacak ve +3 yerli kuralında hocasını rahatlatacak.
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