21 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Fenerbahçe U19 maçında dostluk rüzgarı!

Derbi öncesi dostluk rüzgarı! U19 G.Saray-F.Bahçe maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi, U19 Ligi'nde oynanan maçta Galatasaraylı Yiğit Demir, sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım etti.  (GS FB spor haberleri)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde U19 Elit Ligi'nde gençler karşı karşıya geldi. Feenrbahçe'nin 4-1'lük üstünlüğüyle sona eren mücadele dikkat çeken an ise Galatasaraylı Yiğit Demi'in sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım etmesiydi.

İŞTE O KARE



Görüntü GS TV'den alınmıştır...
Derbide kazanan F.Bahçe oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Derbi öncesi şok sözler! Bu durumda gitmişti Derbi öncesi şok sözler! "Bu durumda gitmişti"
Derbide kazanan F.Bahçe oldu! Derbide kazanan F.Bahçe oldu!
G.Saray’dan derbi paylaşımı! G.Saray'dan derbi paylaşımı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör