21 Kasım 2021, Pazar
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Görüntü GS TV'den alınmıştır...
Galatasaray Fenerbahçe U19 maçında dostluk rüzgarı!
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi, U19 Ligi'nde oynanan maçta Galatasaraylı Yiğit Demir, sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım etti. (GS FB spor haberleri)
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde U19 Elit Ligi'nde gençler karşı karşıya geldi. Feenrbahçe'nin 4-1'lük üstünlüğüyle sona eren mücadele dikkat çeken an ise Galatasaraylı Yiğit Demi'in sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım etmesiydi.
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Görüntü GS TV'den alınmıştır...
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