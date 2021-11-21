21 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim ve Vitor Pereira sarı kart gördü!

Fatih Terim çıldırdı! İşte o anlar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, oyun alanındaki topa müdahale etmesi sebebiyle sarı kart gördü. Bu kararın üzerine Terim çıldırdı. Vitor Pereira ise ilk yarının sona ermesinin ardından itirazları dolayısıyla sarı kart gördü.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, topa oyun alanını terk etmeden dokunduğu için sarı kart yedi.

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Tecrübeli teknik adam, hakem Halil Umut Meler'e kart sonrası yoğun itirazlarda bulundu.







PEREIRA DA KART YEDİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da devre arasında Halil Umut Meler'e yaptığı itiraz sonucunda sarı kart gördü.

Görüntüler: BeinSports

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