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GALATASARAY

Marsilya Galatasaray maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasatay'ın konuğu olan Marsilya, mücadelenin ikinci yarısında penaltı kazandı. Fransız ekibinde topun başına geçen Arkadiusz Milik, penaltı atışını kaçırmasına rağmen Muslera'dan seken topu ağlara gönderdi. İşte o anlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcilerimizden Galatasaray, evinde Marsilya'yı konuk etti.

Mücadele 3-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sürerken, konuk takım Kerem Aktürkoğlu'nun rakibine yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.

Marsilya'da topun başına geçen Arkadiusz Milik, penaltıyı kaçırmasına rağmen Fernando Muslera'dan seken topu tamamlayarak skoru 3-1'e getirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

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