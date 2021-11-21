Fenerbahçe, Galatasaray maçında penaltı bekledi! Mergim Berisha ve Berkan Kutlu....

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Derbide 37. dakikada Mergim Berisha, ceza sahasında topu çevirdiği pozisyonda, Galatasaraylı Berkan Kutlu'nun eline çarpan top sonrası penaltı beklendi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spore haberi)

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı dev derbide penaltı bekledi. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Mergim Berisha ve Berkan Kutlu'nın o pozisyonu, tartışmalara yol açtı.



Fenerbahçeli Berisha, ceza sahası içinde topa müdahale yaparken top Berkan'ın eline çarptı.



İŞTE O POZİSYON







(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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