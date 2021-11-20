GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir!

Aslan, 52 bin 500 biletin satılmasının ardından 31 milyon liradan fazla bir parayı da şimdiden kasasına koydu. Gerek corona virüsü gerekse ekonomik koşullar nedeniyle mali anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bu para ilaç gibi geldi. Ancak sarı-kırmızılıların geliri bununla da bitmeyecek.