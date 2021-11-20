20 Kasım 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir!

Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılar müthiş gelir elde etti. İşte son detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev karşılaşmada kimin galip geleceği bilinmez ancak sarı-kırmızılılar daha maç düdüğü çalmadan önemli bir gelir elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir!

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 9 Kasım'dan itibaren karşılaşmaların tam kapasite seyirciyle oynanması kararıyla birlikte derbiyi paraya tahvil etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir!

Taraftarının büyük ilgisiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, 52 bin 500 biletin tamamını satarak, Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadyumu'nun rekorunu kırdı. Karşılaşmaya konuk takımdan hiç taraftar alınmaması nedeniyle tüm koltuklar sarı-kırmızılılara ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir!

Aslan, 52 bin 500 biletin satılmasının ardından 31 milyon liradan fazla bir parayı da şimdiden kasasına koydu. Gerek corona virüsü gerekse ekonomik koşullar nedeniyle mali anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bu para ilaç gibi geldi. Ancak sarı-kırmızılıların geliri bununla da bitmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş gelir!

Sarı-kırmızılıların özellikle stadın yanındaki Galatasaray Store'da maç için rekor satış beklediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, bu satışlardan 10 ile 15 milyon lira arasında bir ciro bekliyor.

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