20 Kasım 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Viviano'dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

Süper Lig ekiplerinde Fatih karagümrük forması giyen kaleci Emiliano Viviano'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Viviano, Beşiktaş, Fatih Terim ve Muslera hakkında konuştu. İtalyan kaleci ayrıca Süper Lig'de en beğendiği kaleci ve forveti de açıkladı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başarılı kalecisi Emiliano Viviano, önemli açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Viviano, Karagümrük'e nasıl geldiğinden ve Süper Lig'de en beğendiği forvet oyuncularına kadar birçok konuya değindi. Viviano'nun Fatih Terim ve Beşiktaş sözleri dikkat çekti.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

Fatih Karagümrük'e geliş hikayesinden bahseden Viviano, "Açıkçası pandemi sonrası çok hızlı gelişti diyebilirim. Biraz enteresan bir durum, benim transferimde bir rol oynadı. Çünkü son 1 seneyi oynamadan geçirmiştim. Serkan Hurma ve Süleyman Hurma'dan böyle bir teklif alınca ben de evet deyip bu takım için elimden geleni yapmaya karar verdim. Transfer bu şekilde çok hızlı gerçekleşti. Daha önce tatile geldiğimden dolayı İstanbul'u zaten biliyordum ama İstanbul'u buraya gelip yaşadıktan sonra dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kendim keşfetme fırsatı buldum. Şehir faktörü de çok önemliydi. Türk futboluna da geldiğim günden beri adapte olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor diye söyleyebilirim.' Dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

BEŞİKTAŞ İTİRAFI!
Daha önce Beşiktaş'ın kendisi ile ilgilendiğini söyleyen Viviano, Antalyaspor'un da resmi olmadan ilgisini duyduğundan bahsetti. "Tam olarak resmi bir teklifle gelen kulüp Karagümrük oldu. İtalya'da oynadığım dönemlerde ya da daha önceki kariyerimde Antalya'dan ve 12-13 sene önce daha gençken Beşiktaş'tan çok resmi olmasa da bir temas olmuştu."

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

"FATİH TERİM'E ÖZEL SEVGİM VAR"
Viviano, Fatih Terim hakkında, "Ben çok iyi bir Fiorentina taraftarıyım. Fatih hocanın da Fiorentina'da çok önemli bir dönemi olduğu için tabii ki özel bir sevgim, saygım var. O yüzden Fatih hocayı ne zaman görsem, geçen lig maçında karşılaştığımızda, bu arada tabii ki rakibiz ben Galatasaray'a karşı oynarken kazanmak isterim ama tabii ki maçtan önce, maçtan sonra sürekli sohbet ettiğim, saygı duyduğum ve Türkiye'de efsane olduğunu bildiğim bir insan. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

"UĞURCAN ÇOK BEĞENDİĞİM BİR KALECİ"
Tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki kalecilerden en çok Uğurcan'ın tarzını beğendiğini söyledi. "Ersin ve Altay'ı bir kenara şöyle bırakırsak halen daha maç sayısı olarak Uğurcan ve Muslera kadar maç sayıları olmadığı için diyorum. Biraz daha maç sayılarını tamamlamaları lazım. Tabii ki ikisi de çok potansiyelli kaleciler. Uğurcan'ı milli maçlarda ve Trabzon'da Avrupa maçlarına katıldığı için maç sayısı anlamında biraz daha farklı görüyorum. Çokta beğendiğim bir kaleci"

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

"AVRUPA'YA GİTMESİ GEREKİYOR"
Onun da Türkiye dışında kendini bir test etmesi için o konfor alanının dışına çıkıp, Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. orada daha farklı bir tecrübe yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bu 3 kaleci de çok yetenekli ve potansiyelli.

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

"MUSLERA İLE SERIE A MAÇINDA KARŞILAŞTIK"
"Muslera onlardan daha farklı tabii ki. Ben onunla ilk karşılaştığımda bir Serie A maçıydı. İkimiz de çok yaş aldık. Muslera'nın kariyerine baktığımızda sayısız maçı ve başarısı var.'

GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

EN BEĞENDİĞİ GOLCÜLER...
Viviano, Süper Lig'de en beğendiği forvet oyuncularının Batshuayi, Djaniny, Mostafa Mohammed ve Balotelli ve her ne kadar forvet oynamasa da NWakaeme şeklinde olduğunu söyledi.

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