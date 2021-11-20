GALATASARAY HABERLERİ - Viviano’dan Fatih Terim ve Muslera itirafı!

Fatih Karagümrük'e geliş hikayesinden bahseden Viviano, "Açıkçası pandemi sonrası çok hızlı gelişti diyebilirim. Biraz enteresan bir durum, benim transferimde bir rol oynadı. Çünkü son 1 seneyi oynamadan geçirmiştim. Serkan Hurma ve Süleyman Hurma'dan böyle bir teklif alınca ben de evet deyip bu takım için elimden geleni yapmaya karar verdim. Transfer bu şekilde çok hızlı gerçekleşti. Daha önce tatile geldiğimden dolayı İstanbul'u zaten biliyordum ama İstanbul'u buraya gelip yaşadıktan sonra dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kendim keşfetme fırsatı buldum. Şehir faktörü de çok önemliydi. Türk futboluna da geldiğim günden beri adapte olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor diye söyleyebilirim.' Dedi.